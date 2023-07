Dall'editoriale di Guidosu Tuttosport:"Piuttosto vale la pena sottolineare come il contratto quinquennale dia a Giuntoli una specie di superpotere che dovrà essere bravo a gestire: è una durata molto lunga per un dirigente. Quei cinque anni certificano la fiducia che i vertici juventini hanno nel nuovo dt e gli infondono una ancora più solida credibilità nell’ambiente; fiducia e credibilità che, gestite bene, aumentano la sua forza interna, quindi anche nel rapporto con Allegri, che parte in modo tutt’altro che ostile, per la cronaca. Ma siamo ancora alla teoria, alla perfetta logicità dei progetti, poi la palla rotolerà sull’erba e, da quel momento, la pratica dei risultati emetterà i primi verdetti. Perché nella nuova Juventus valgono le vecchie leggi: vincere resta una cosa importante. Giuntoli, che tifa Juve da una vita, lo sa bene, tuttavia la proprietà, che possiede la Juve da un secolo, glielo ha ricordato, con garbata fermezza".