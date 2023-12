Mario Hermoso e Lloyd Kelly, in scadenza rispettivamente con l’Atletico Madrid e il Bournemouth, sono i profili che la Juventus sta seguendo per ingaggiare a parametro zero e di fatto sostituire Alex Sandro, il cui contratto scadrà a giugno. In comune hanno il fatto di essere mancini (tuttaltro che casuale, visto che l’unico difensore di piede sinistro della rosa bianconera è proprio Alex Sandro). Hermoso, pilastro dell'Atletico, deve ancora decidere se rinnovare con il club spagnolo o affrontare una nuova avventura. Per Kelly invece il futuro lontano dal Bournemouth sembra scontato. Lo riferisce Tuttosport.