Massimilianone aveva parlato due giorni fa, quasi a sorpresa, ma ora quel nome sta tornando di moda. "A- aveva detto - sono molto legato, ma in questo momento la Juve ha una rosa competitiva, abbiamo 4 attaccanti”. Eppure, il profilo sta tornando ad essere importante per i bianconeri anche in chiave mercato. Morata ha voglia tornare in Italia e i rapporti con il mondo della Juventus sono ottimi, e nonostante le presenze in amichevole con l'Atletico Madrid vorrebbe dire presto addio.consapevole che le cifre dell'affare, eventualmente, sarebbero inferiori rispetto a quelli ipotizzati per Romelu Lukaku.Una mossa che punta però proprio dritta verso Londra e verso la trattativa con il Chelsea. Le difficoltà per quell'affare al momento sono enormi e sono legate alle differenze di valutazione dei due cartellini con i Blues che valutano i due calciatori quasi alla pari a circa 50 milioni di euro, mentre la Juve valuta il serbo circa 90 milioni. Anche per questo la Juve sta iniziando a cautelarsi, con il sì di Morata già in tasca e la possibilità di riportarlo a Torino a cifre molto più contenute.