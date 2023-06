Tutto fatto. Da tempo, ormai,e Cristianohanno raggiunto l’accordo affinché il dirigente campione d’Italia diventi il nuovo direttore sportivo del club bianconero. Ci sarà da attendere, come è ormai noto, la fine ufficiale della stagione, la festa scudetto e poi le decisioni di AurelioNel frattempo, molto si è detto del rapporto tra Cristianoe Massimiliano: se i due siano compatibili e se il ds voglia lavorare con il tecnico livornese oppure scegliere un suo candidato.Tuttosport, oggi, rivela un retroscena che sembra essere chiarificatore, in questo senso. Secondo il quotidiano torinese, infatti, Giuntoli avrebbe rivelato ad un amico, parlando di Allegri: «». Segno che sì, non esiste alcun veto da parte del prossimo ds a lavorare con l’allenatore. E segno che sì, come già raccontato, a decidere di un eventuale cambio alla guida tecnica non sarà il nuovo arrivato, l’input potrà arrivare solo dalla proprietà.