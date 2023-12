Lewis Ferguson sta stupendo insieme al suo Bologna. Prestazioni che hanno aumentato la curiosità della Juventus con tanto di contatto diretto andato in scena tra l’agente del nazionale scozzese e Cristiano Giuntoli. Lewis è un nome nella lista della Vecchia Signora per la prossima estate. La Lazio si morde le mani per non avere affondato il colpo la scorsa estate e ora sa che per il Bologna servirebbero non meno di 20 milioni. Lo riferisce calciomercato.com.