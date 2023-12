Cristianolo ha ripetuto a più riprese: sostenibilità è la parola d’ordine del nuovo corso. Sul mercato questo si traduce con la valutazione attenta delle occasioni che si presenteranno. Per andare ancora più nel dettaglio: attenzione ai calciatori che andranno in scadenza di contratto e tra questi c’èdella Lazio.La sua mossa il presidente della Lazio Claudiol’ha già fatta ed è piuttosto netta: interrotte le trattative per il rinnovo. Il patron biancoceleste si aspetta un altro rendimento prima di sedersi al tavolo delle trattative con il suo entourage e tornare a parlare del progetto di quadriennale aSecondo quanto riporta calciomercato.com: “Felipe a Roma sta bene, si sente a casa nel vero senso della parola e ha sempre messo la Lazio al centro di ogni programma per il futuro. L’Arabia lo tenta da mesi ma la priorità resta il rinnovo con la società biancoceleste. Sulla situazione contrattuale del brasiliano da qualche giorno è vigile la Juventus che sappiamo essere sempre alla ricerca di un esterno destro sul mercato. Giuntoli è tentato da un possibile colpo a zero”.