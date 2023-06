La Juve continua ad aspettare Cristiano Giuntoli, il dirigente che il club ha scelto per ripartire. Giuntoli però non si è ancora liberato dal contratto che lo lega al Napoli per un'altra stagione. Giovedì. secondo il, ci sarà l'incontro tra l'ex Carpi e Aurelio De Laurentiis per provare a sbloccare la situazione. La Juve spera di riuscire a concludere tutto entro il 30 giugno, in modo che Giuntoli possa essere totalmente operativo dal 1 luglio, quando inizierà ufficialmente la nuova stagione.