"Cristiano Giuntoli sta metabolizzando, con grande serenità, il post scudetto del Napoli nella quiete glamour dell’Isola di Capri: lo scenario perfetto da cui godere con il giusto distacco la complessa magnificenza del Golfo Di Napoli. Nel fine settimana partirà per Istanbul dove, prima di vedere la finale, si dedicherà a un paio di giorni di pubbliche relazioni, aspetto fondamentale in qualsiasi professione e in particolare per quella di dirigente calcistico." Così come racconta Tuttosport, i ds del Napoli sta vivendo la situazione che spera possa portarlo in poco tempo alla Juve, con cui ha già un accordo.