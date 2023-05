Dopo i giusti festeggiamenti per un traguardo incredibile come lo scudetto a Napoli, a 33 anni dall’ultima volta, Cristiano giuntoli mette un punto e cambia pagina.. Manca poco al traguardo finale, ma quello che manca è qualcosa in più di un dettaglio.affinché il direttore sportivo possa liberarsi con un anno di anticipo dal contratto che lo lega al. Come riporta il Corriere dello Sport: “nell’agenda di Adl, tra preparativi per la festa, organizzazione della tournée in Corea e impegni vari, non è comparso l’appuntamento decisivo, però i messaggi subliminali partono, le voci si rincorrono e. C’è il contratto che parla, in casi del genere ci si può sempre rifugiare in un vicolo che non prevede scappatoie, oppure trattare a oltranza, porre dei vincoli, inventarsi dei limiti, perimetrare il futuro, che Giuntoli immagina in bianco & nero. Ma visto che questo è un film, Adl ha la cinepresa in mano e pure la sceneggiatura ”.