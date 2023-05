Gli avambracci sono già tesi e le mani sempre più vicine.. Cristianonuovo direttore sportivo della, un finale che, a questo punto, sembra essere sempre più scontato. L’ultimo indizio, in questo senso, arriva direttamente da Napoli e a raccontarlo è calciomercato.com.Il board azzurro, ieri sera, si è incontrato a cena per programmare la prossima stagione. Tra i presenti: Spalletti, De Laurentiis e l’ad del Napoli Chiavelli. A sorpresa, ma non troppo a dirla tutta,, attore protagonista delle strategie di mercato della squadra oggi campione d’Italia. Il ds, invece, si trovava a Genova, a casa sua, a 180 km circa da quella che è sempre più probabile diventi la sua nuova casa: Torino.Ma cosa manca affinché quelle mani si stringano definitivamente e arrivi la firma sul contratto? Manca l’accordo tra Giuntoli e De Laurentiis che permetterà al dirigente di liberarsi nonostante il suo contratto con il Napoli sia in scadenza solo nel 2024: “”.