La Juventus ha valutato in queste settimane molti giocatori per rinforzare la rosa, soprattutto a centrocampo. Guardando al futuro poi anche più nomi sono già sul taccuino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli e del responsabile prima squadra Giovanni Manna. C'è un tassello che non può che rappresentare il vero obiettivo della Juve, proprio come nella passata stagione: Adrien Rabiot. Il cui contratto è in scadenza e va rinnovato, trattativa che oggi è una priorità assoluta. La Juve immagina di poter anche andare oltre il budget ordinario: sostituirlo, in fondo, costerebbe molto di più, a cominciare dalla voce legata all'acquisto del cartellino arrivando poi allo stesso ingaggio necessario per convincere un top player. Lo riferisce calciomercato.com.