Il direttore tecnico Cristiano, il direttore sportivo Giovannie il capo scout Matteostanno pianificando una serie di viaggi esplorativi che si svolgeranno tra oggi e giovedì. Questi viaggi sono mirati a consentire alla Juventus di valutare direttamente sul campo potenziali obiettivi di mercato che potrebbero essere presi in considerazione sia per la finestra di gennaio che per quella di giugno. Inoltre, rappresentano un'opportunità per approfondire relazioni e stabilire contatti utili in vista delle future trattative. La Juventus sta chiaramente cercando di pianificare il suo futuro in modo strategico attraverso questa iniziativa.