L'obiettivo, oltre a quello più evidente di rinsaldare i rapporti con i propri giocatori ritenuti centrali, è quello di far crescere lo spirito di squadra, cementare il senso di appartenenza a un gruppo fino alla convinzione di essere tutti parte di una stessa "famiglia". È in questo senso che, come scrive Tuttosport, si stanno muovendo Cristianoe Giovanninell'ambito di un lavoro che porterà, entro la fine dell'anno, al prolungamento dei contratti di almeno sei giocatori della: si tratta di Dusan, Federico, Gleison, Manuel, Federicoe Daniele- Nelle intenzioni della dirigenza, rinnovare l'intesa con loro dovrebbe contribuire a un doppio importante risultato: innanzitutto si andrebbe a sgravare il bilancio con ammortamenti e ingaggi ricalibrati, in quanto diluiti; e poi si aumenterebbe la loro inclusione all'interno del mondo Juve, cosa che aiuterebbe anche nelle successive sessioni di mercato di fronte a eventuali assalti di club interessati. Si parte con Gatti: l'intesa, di fatto, c'è già; manca solo la firma, attesa a breve.