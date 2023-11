Laha recentemente compiuto un'incursione di mercato a Londra con Giovannie il direttore sportivo, con l'obiettivo di gettare le basi per le prossime mosse di calciomercato. L'attenzione della squadra bianconera si è concentrata su tre obiettivi principali: Pierre Emiledell'Arsenal edel Manchester City, considerati dei potenziali rinforzi cruciali per il centrocampo della squadra.Durante la visita a Londra, i dirigenti bianconeri hanno avuto l'opportunità di intrattenere discussioni e incontri con i rappresentanti dei vari club della, aprendo così un dialogo costruttivo per le future trattative. È noto che la Juventus sia attivamente alla ricerca di un centrocampista in seguito alla squalifica di Nicolòe all'assenza di Paul, e questo blitz rappresenta un passo importante verso il raggiungimento degli obiettivi di mercato prefissati dal club.