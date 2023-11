Sapete di cosa tratta il maggior numero di articoli dedicati alla Juventus sull’online in genere? Ecco una serie di titoli tipo: ”Giuntoli piazza il colpo!”; “Ciclone Giuntoli!”;Si sa, quasi sempre si spara grossa, ma è sul nuovo Ds juventino che si appuntano tutte le speranze di riscatto dei tifosi.Ferrero è l’uomo dei conti, Allegri quello della continuità non proprio esaltante. E allora dovrebbe essere lui quello che in pochi mesi, con non molti soldi, in un contesto di difficile concorrenza e di perdita di peso della squadra, ribalta il grigio presente.Osservazione attenta, sensibilità alla borsa (vendere-comprare) e, soprattutto, un passo alla volta. Le squadre si costruiscono e ricostruiscono con calma, senza decisionismi ossessivi.D’altra parte alla Juve lo sanno bene, visto che hanno avuto, al comando, prima Marotta poi Paratici. Il primo pragmatico, prudente; il secondo impulsivo e sognatore. Come sia andata a finire lo sappiamo.