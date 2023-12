"Aspettiamo l’ultimo grado di giudizio. Ci vogliamo confrontare poi anche con il suo entourage". Così ha parlato Cristiano Giuntoli affrontando il tema Paul Pogba, per cui la Procura antidoping ha chiesto 4 anni di stop. Una frase che sa di valutazioni ancora in corso, anche se la storia bianconera del Polpo sembra vicina al capolinea. Intanto, il francese non si trova a Torino, ma in compagnia di un altro ex Juve, Miralem Pjanic, a Dubai. Il bosniaco, infatti, ha postato una foto con il figlio sul suo profilo Instagram.