. Sta per iniziare ufficialmente l'esperienza alladel direttore sportivo, che nei giorni scorsi si è liberato dalper sposare la causa della Vecchia Signora, di cui era "promesso sposo" ormai da mesi. Il primo passo, per lui, sarà lache lo legherà al club per i prossimi cinque anni: lo attenderà fin da subito una missione decisamente importante, con l'obiettivo di riportare la Juve alla vittoria (ma sempre con un occhio necessariamente rivolto ai conti, cosa che non esclude l'ipotesi di qualche cessione eccellente già nelle prossime settimane).- Per lui poi, come vi abbiamo già raccontato nelle scorse ore, arriverà il momento delle prime: in sede, alla struttura del JTC, magari in qualche angolo ancora sconosciuto di Torino, la città che per lui sarà casa. Poi gli incontri, innanzitutto con quello che sarà il suo primo collaboratore, ossia Giovanni, a seguire con Francescoe poi con tutti gli altri fino a Massimiliano, che verosimilmente troverà solo il 10 luglio, alla ripresa delle attività sportive. Non ci sarà solo il mercato, comunque, nell'agenda di Giuntoli: a lui anche il delicato e fondamentale compito di ricostruire i rapporti interni che le difficoltà degli ultimi mesi hanno "sfilacciato" o indebolito, a partire da quelli tra alcuni big - come Dusan Vlahovic e Federico Chiesa - e lo stesso tecnico, che non si muoverà dalla Juve. In attesa di ulteriori aggiornamenti (e annunci ufficiali), non resta quindi che augurargli buon lavoro...