Il direttore sportivo del Napoli ha ancora una stagione da finire e un anno di contratto ulteriore, ma il futuro sembra essere bianconero, nonostante si provi a mantenere calma e riserbo. Come riporta Tuttosport, la separazione consensuale tra Giuntoli e il Napoli è attesa dopo l'ultima partita di campionato e da quel momento in poi inizierà la nuova avventura sotto la Mole di Cristiano Giuntoli che avrà la possibilità di firmare un contratto triennale e sarà il prescelto per dirigere le operazioni di mercato della prossima stagione e sovrintendere alla prima squadra, come scelto da Calvo.sottolinea il quotidiano. A meno che... non arrivi per il tecnico livornese una interessante offerta del, a cui pensare. Ma qualora si dovesse concretizzare questa eventualità parigina la Juventus non rimarrebbe con il cerino in mano. Ci sono due profili, ex giocatori e della nuova generazione, che piacciono:Entrambi hanno fatto e stanno facendo più che bene.