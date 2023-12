Da«Per me è un onore essere qui. La mia infanzia è stata un'infanzia da vero juventino e per me diventare una figura apicale del Club è stata un'emozione incredibile e per questa opportunità devo ringraziare la proprietà e l'Amministratore Delegato, Maurizio Scanavino. Sento grandissima responsabilità, ma ci metterò e ci metteremo tutto l'impegno necessario per tornare a essere dove la Juventus merita. Ci tengo a ringraziare per l'accoglienza riservatami anche tutte quelle persone che conoscono questo ambiente e che hanno guidato la Prima Squadra per tanti anni e una di queste è Massimiliano Allegri. Il Mister sta facendo un lavoro incredibile, con un gruppo di ragazzi incredibili e giusti. Noi parliamo quotidianamente con ogni giocatore perchè vogliamo vivere il nostro tempo futuro insieme a loro perchè se lo meritano soprattutto come uomini, oltre che come calciatori. Voglio ringraziare anche Giovanni Manna perchè mi sta aiutando a inserirmi nel modo migliore in questo Club. Inoltre voglio ringraziare anche i dirigenti che ci sono stati in passato per il lavoro svolto nel Settore Giovanile perchè in questo momento stiamo raccogliendo i tanti frutti. Con un po' di pazienza, torneremo grandi».