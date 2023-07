Che il suo compito non sarebbe stato facile già lo si sapeva. Ma forse nemmeno lui si aspettava un impegno tanto gravoso. Certamente non mancherà il lavoro a Cristiano, fresco di separazione dal Napoli e ormai pronto a sposare la causa della, nel pieno di una delle fasi più difficili della sua storia recente e alle prese con la necessità di fare cassa, dopo gli introiti "persi" per la mancata qualificazione alla prossima Champions League. Quindi sì, a Massimilianodovranno essere consegnati rinforzi. Ma la sensazione è che il primo obiettivo sul quale il dirigente toscano si dovrà concentrare sarà un altro, ovvero le cessioni.- Come si sta ripetendo ormai da settimane, nella Juve attuale nessuno (o quasi) è incedibile. Non lo sono big come Dusan, Federicoe Gleison, non lo sono giovani talenti in rampa di lancio come Fabioe Matias, non lo sono nemmeno "leader" come Leonardoe Wojciech, non troppo lontani dalla scadenza di contratto. Qualcuno, insomma, dovrà partire, ma i primi a farlo dovranno per forza di cose essere i cosiddetti "esuberi", coloro che non rientrano nel progetto tecnico bianconero: parliamo di gente come Denis, Weston, tutti reduci da prestiti poco (o per nulla) soddisfacenti, per i quali si sta scandagliando costantemente il mercato alla ricerca di possibili destinazioni. Sullo svizzero è forte il West Ham (non a caso la prossima settimana Giovannivolerà a Londra) e il brasiliano è seguito dal Brighton, mentre lo statunitense ha per ora chiuso le porte alle opzioni turche.- Un primo scoglio sicuramente difficile da superare, per Cristiano Giuntoli, che insieme a Manna sarà chiamato a compiere quasi un "miracolo". Dalle cessioni dipenderà molto della prossima stagione della Juve, che dovrà cercare di tirare una linea e ripartire, tornando a vincere senza se e senza ma. Per farlo servono gli uomini giusti, ma è anche necessario mettere qualcuno alla porta. A chi toccherà, lo scopriremo presto.