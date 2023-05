Da diversi mesi in casa Juve è stato accostato il nome del ds del Napoli Cristiano Giuntoli, autentico protagonista del mercato che ha poi consacrato la squadra allenata da Spalletti, portandola fino alla conquista del terzo scudetto. I meriti attribuiti ai giocatori e all'allenatore del club partenopeo sono doverosi, ma non superiori al lavoro fatto da Giuntoli, che è stato ampiamente apprezzato anche dai dirigenti della Continassa, i quali studiano le mosse per portarlo all'interno del loro quartier generale nella prossima stagione.VIA LIBERA - Ipotesi che prende corpo ogni giorno di più e in questi istanti sarebbe emersa una notizia che giocherebbe a favore della Vecchia Signora. Stando a quanto riportato da La Repubblica, infatti, il Napoli avrebbe fatto sapere di non opporsi alla sua partenza, solamente se Giuntoli rinunciasse alla buonuscita, visto il contratto in scadenza nel 2024.