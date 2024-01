Al momento, le prossime mosse di mercato della Juventus, in particolare in uscita, sembrano avere delle incertezze. Il direttore sportivo Giuntoli ha bloccato le cessioni in prestito di Hans Nicolussi Caviglia alla Salernitana e di Samuel Iling-Junior al Monza, suggerendo una volontà di mantenere queste risorse nel roster.

Tuttavia, l'attenzione si concentra anche sul centrocampo, dove potrebbero verificarsi ulteriori sviluppi. In particolare, Matias Soulé sembra essere oggetto di interesse da parte di club della Premier League, come Crystal Palace e Newcastle. La Juventus sembra propensa a lasciarlo in prestito al Frosinone per l'intera stagione, con l'obiettivo di attirare offerte più consistenti in futuro.