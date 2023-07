Non è Otelma, né Mago Zurlì. EppurNon c'è giorno in cui non siano annunciati, ufficiosamente, 3 o 4 colpi, cessioni importanti, acquisti eccellenti, con la previsione del prossimo campionato già vinto. I media conoscono molto bene lo stato di frustrazione dei tifosi juventini, avidi di sognare un salvatore della patria. Certo,e. Soprattutto non è immediato. Giuntoli ha bisogno di tempo.Per prima cosa c'è da sfrondare la rosa, fare chiarezza e uscire dal pantano di contratti capestro. Cosa che le altre squadre (vedi Inter, Milan, Roma, Lazio...) non devono fare. Sembra facilearà difficile anche regalarli, con gli ingaggi che hanno. A Alex Sandro è stata garantita la permanenza grazie a un utilizzo “eccessivo” di Allegri e sembra che voglia restare a Torino, McKennie non ha certo brillato al Leeds e la formula “Arthur, quest'anno, ha giocato in Premier” sa tanto da imbonitore di paese.L'unico esportabile è forseerché acquistato a un buon prezzo, all'opposto Kean è stato pagato una cifra iperbolica (intorno ai 40 milioni). Insomma non diciamo “incassare”: anche solo alleggerire il monte stipendi non è facile.Poi ci sarebbe da rifondare la difesa (non può essere Timothy Weah la soluzione) e approntare un centrocampo, degno di questo nomeFagioli deve fiorire, Locatelli manifestarsi. Rovella sembra un buon ritorno, ma basterà? Su Pogba è saggio non sbilanciarsi, meglio pensare che rientrerà tardi e non farci troppo affidamento. L'attacco attuale potrebbe andare se adeguatamente rifornito.In ogni caso la parola chiave è: pazienza. Non calma, mantra di qualcuno, ma pazienza, senza false promesse perché la Juventus ha più bisogno d'una rifondazione che non di qualche ritocco.