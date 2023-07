Cristiano, responsabile del mercato della Juventus, per Repubblica pare che abbia deciso di tornare dagli Stati Uniti in anticipo, il che suggerisce che ci siano delle trattative importanti in corso., ex giocatore del Milan e ora una delle priorità per l'allenatore Allegri. Tuttavia, sembra che Kessié non sia ancora propenso ad accettare un trasferimento alla Juventus, poiché preferisce rimanere in Catalogna o, in alternativa, andare in una squadra di Premier League.Per Repubblica, una delle principali ragioni del ritorno di Giuntoli potrebbe essere per valutare la concretezza dell'interessamento del Bayern Monaco nei confronti del portiere Szczesny. Sembra che il club tedesco sia interessato all'acquisto del portiere della Juventus e Giuntoli dovrà valutare se l'offerta del Bayern sia concreta e vantaggiosa. Tutte queste trattative e situazioni evidenziano un periodo caldo sul mercato per la Juventus, con Giuntoli che torna in Europa principalmente per gestire le trattative di cessione e valutare le opportunità per rinforzare la squadra.