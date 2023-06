I segnali ci sono, una data precisa no. Come racconta Tuttosport, non si sa ancora con esattezza quando si svolgerà l'incontro chiarificatore tra Aurelioe Cristiano, con quest'ultimo sempre in attesa di ricevere il "benestare" del patron per chiudere la sua esperienza lavorativa ale aprirne una nuova alla, che però nel frattempo un settore tecnico operativo continua ad averlo (a differenza dei partenopei, alle prese anche con la scrematura dei possibili candidati alla panchina).Nelle ultime ore, intanto, si sono rincorse indiscrezioni circa uno stop alla partenza di Giovanni, il ds 34enne della Next Gen che dovrà gestire il periodo di passaggio a cominciare dalla prima operazione: il riscatto di Areka 7 milioni di euro, decisione che - sempre secondo TS - trova tutti d'accordo a largo raggio. "Poi, più in là, ci sarà da alleggerire, da tagliare rami secchi, e servirà maggiore esperienza. Ma la fretta è più mediatica che operativa".