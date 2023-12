Il sacrificio sarebbe di quelli dolorosi, ma in questo momento storico lanon potrebbe proprio rifiutare un'offerta da 20-25 milioni di euro più bonus. Ecco perché, secondo La Gazzetta dello Sport, durante il mercato di gennaio andrà seguita con particolare attenzione la situazione di Matias, il cui exploit alnon è sfuggito ai ricchi club di Premier League comeche nelle prossime settimane potrebbero davvero fare un tentativo per lui. Ed è proprio sull'onda di questo potenziale interessamento che si inserisce il blitz adei giorni scorsi di Cristiano, volato nel Regno Unito per verificare di persona quanto si vociferava sia per l'argentino che per un altro classe 2003 bianconero, quel Samueldi cui si parla tanto in chiave mercato ma per il motivo opposto, ovvero per lo scarso minutaggio ottenuto in questa prima parte di stagione che potrebbe spingerlo a cercare più spazio altrove.- Insieme, secondo la rosea, i due giovani potrebbero garantire alla Juve un tesoretto da 35-40 milioni da reinvestire nelle prossime settimane per almeno un centrocampista, altro tema al centro dei pensieri di Giuntoli. Certo, si avrebbe a che fare con cessioni dolorose, soprattutto nel caso di Soulé che i tifosi bianconeri sperano di rivedere presto alla Continassa, non di certo altrove se non per un eventuale nuovo prestito. Al momento, comunque, a Torino non è stato recapitato nessun assegno. Non resta che aspettare, con l'auspicio che un eventuale sacrificio non risulti troppo pesante.