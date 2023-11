Sono due i profili per cui la Juventus si sta muovendo in vista del mercato di gennaio; il primo riguarda il centrocampista, priorità assoluta del club dopo le squalifiche di Fagioli e Pogba.La Juve infatti ha un reparto offensivo completo ma che difficilmente può variare rispetto allo schieramento attuale, ovvero quello dei due attaccanti centrali. Ecco perché Cristiano Giuntoli studia anche un colpo in quella zona di campo. Servirà fantasia e la giusta occasione; non ci saranno esborsi economici importanti, non nell'immediato almeno, ma con le formule giuste, non è da escludere un rinforzo di qualità oltre a quello in mezzo al campo.NELLA GALLERY GLI OBIETTIVI DELLA JUVE PER RINFORZARE IL REPARTO OFFENSIVO.