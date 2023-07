Cristianoè a Londra, in programma un blitz con il Chelsea per Romelu. L'attaccante belga è nel mirino dellaindipendentemente dalla partenza di Dusan Vlahovic. Come riferisce SportMediaset verrà recapitata al Chelsea un’offerta basata sul prestito con diritto di riscatto. Lukaku, dal canto suo, ha già fatto sapere ai Blues di volersi trasferire a Torino, rifiutando le proposte arabe.