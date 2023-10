un fatto che fa subito notizia. Il direttore bianconero è andato di persona ad osservare alcuni dei talenti messi nel mirino e segnati sulla sua agenda, con uno in particolare, messo nel mirino per la sua nuova Juventus. Del resto, si sa, il Benfica è e rimane un gruppo molto interessante per la crescita di giovani gioiellini e l'ultimo in ordine temporale che sta suscitando una particolare curiosità è. Classe 2004, cresciuto nel settore giovanile, è già maturo nonostante la giovane età e dopo aver fatto il trequartista per tutte le giovanili, ora gioca con naturalezza e semplicità nei due centrocampisti davanti alla difesa. Qualità, idee e testa per gli alti livelli, così si è conquistato i riflettori.- Nei prossimi giorni Giuntoli avrà un contatto esplorativo con l’agente di Joao Neves, Jorge Mendes, per capire le intenzioni del ragazzo e del Benfica. Dopo l’addio di Enzo Fernandez Joao é diventato subito un titolare. Ecco perché non sarà semplice convincere i portoghesi a privarsene già al termine di questa stagione. Come riporta calciomercato.com, il confronto tra il ds bianconero e il super agente può segnare un punto di svolta, sia in positivo che in negativo.