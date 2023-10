Non è passata inosservata la presenza dello Sport Director della, Cristiano, a San Siro. Ecco: facile ricondurre il tutto al mercato, o almeno a un lavoro di scouting che prosegue e si intensifica in vista del prossimo mercato di gennaio. La Juve che sarà, del resto, guarda un po' ovunque. E per qualsiasi tipo di obiettivo. Ecco perché, in casa Benfica, si osserva con interesse qualche giovane (e meno giovane) e si prosegue ambiziosamente con i rispettivi report.