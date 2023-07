Finito il suo periodo di osservazione da vicino della metodologia di lavoro della squadra durante la tournée, Cristianosi è rimesso in viaggio per tornare a capofitto sul tema mercato della. Prossima destinazione Londra, tanti i nomi sul taccuino, in entrata e in uscita, uno in particolare: RomeluSecondo quanto riporta il Corriere.it, il fatto che non siano arrivate offerte per Dusancomplica le strategie di Giuntoli. Per questo, ‘sta cercando di lavorare sulla formula del prestito con diritto di riscatto per arrivare subito al belga, e poi gestire con maggiore tranquillità la cessione di Vlahovic’. Il Chelsea, però, preferirebbe la formula con obbligo di riscatto.Da parte dell’entourage del belga, c’è disponibilità ad aspettare la, ma senza andare oltre il prossimo fine settimane.dunque, con una trattativa che assume sempre più i contorni di un puzzle i cui pezzi non vogliono incastrarsi.