In passato è stato molto vicino a sbarcare in Italia. Non è da escludere possa farlo in futuro. Olivier Giroud resta un nome attuale per i club di Serie A: l’Inter fu ad un passo nel gennaio 2020, mentre la Juventus calcò la pista, senza mai affondare il colpo, la scorsa estate. Stando a quanto riporta Tuttosport, i nerazzurri continuano a pensarci in vista della prossima stagione. Oltre al Kean del Paris Saint-Germain, Beppe Marotta non avrebbe dimenticato l’attaccante francese come vice-Lukaku, in scadenza di contratto con il Chelsea.