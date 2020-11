Tolti Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata, la Juventus è priva di centravanti di ruolo. Dybala agisce più da trequartista, come Kulusevski quando posizionato in quel ruolo e nessuno è in grado di sostituire i due senza snaturare il sistema di gioco. In estate Fabio Paratici ha sondato diversi nomi per regalare a Pirlo la cosiddetta quarta pedina, ci riproverà a gennaio. Come riporta Calciomercato.com, può tornare di moda il nome di Olvier Giroud, dopo i contatti estivi interrotti dopo l’arrivo a Torino dello spagnolo. Come qualche mesi fa, le condizioni per la buona riuscita dell’affare ci sono, ma prima di tutto è necessario soddisfare le richieste del Chelsea prima ancora di guardarsi le spalle dalla concorrenza, rappresentata principalmente dall’Inter.