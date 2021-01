Olivier Giroud e la Juventus, un nome che ritorna. Nel casting per l'attacco di questi giorni alla ricerca di una quarta punta, l'idea che porta al centravanti francese del Chelsea non manca, ribadita anche da Pirlo. Come scrive calciomercato.com, la risposta del giocatore è stata molto chiara proprio come nella scorsa estate: la Juve è un club che gradisce da anni e che non rifiuterebbe, ma al Chelsea sta trovando spazio anche spesso da titolare e quella è la sua priorità. Giocare, prima di tutto. Per l'Europeo e per suo stimolo personale. Intanto, il Chelsea vuole bloccare Giroud perché Lampard lo ritiene fondamentale. L'intenzione è di non cederlo a gennaio, soprattutto gratis o con pagamento tramite formule fantasiose.