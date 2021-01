1









Quando si parla di piste estere per colmare il tassello della quarta punta, in casa Juventus risuona il nome di Olivier Giroud. Come riporta Calciomercato.com, la pista è totalmente congelata. Pirlo stima le qualità del francese, che si sono rivelate essenziali ed indispensabili nonostante l’acquisto di Werner, che ancora non ha trovato il piglio giusto nell’esperienza inglese. Il Chelsea si tiene stretto Giroud, la Juve ha recepito il messaggio e guarda in Italia, dove Scamacca è il nome più caldo degli ultimi giorni di mercato invernale.