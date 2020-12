La Juventus sta cercando una quarta punta per gennaio, un attaccante che possa completare il reparto con Ronaldo, Morata e Dybala e scendere in campo per far rifiatare lo spagnolo o in caso d'assenza come già successo nel derby. Tra i nomi accostati ai bianconeri c'è anche quello di Olivier Giroud, ma al momento il Chelsea non ha nessuna intenzione di lasciar partire il francese. Giroud sta bene, sta giocando e segnando con continuità e anche il giocatore è contento di aver ritrovato continuità e sono mesi che non ha più chiesto la cessione. Ecco perché il trasferimento di Giroud alla Juve, a gennaio, al momento non sembra una pista percorribile.