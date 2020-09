Luis Suarez o Edin Dzeko? Sono loro i nomi principali per l'attacco della Juventus, perché il centravanti ancora non c'è. Anche se la dirigenza bianconera sta provando a sbloccare la situazione. Il bosniaco si sta sbloccando, mentre l'uruguaiano cerca un modo per scappare da Barcellona. E poi? E poi c'è la situazione con il Chelsea per Olivier Giroud, che ora è in testa al gruppone delle alternative. Il piano d'emergenza. Tra Edinson Cavani e Alvaro Morata così è tornato di grande attualità il profilo di Giroud. "Il francese - spiega il Corriere dello Sport - è stato bloccato in attesa di sviluppi sui fronti principali, è l'operazione anche più facile: il Chelsea lo lascerà partire per 4-5 milioni, il giocatore ha già detto sì a un contratto da 4-4,5 milioni netti a stagione. Per cadere in piedi, insomma, c'è Giroud".