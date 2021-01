E' ancora possibile l'approdo di Olivier Giroud alla Juventus? Risposta: dipende da quanto possa arrivare a 'volerlo' la Juventus. A raccontarlo è Sky Sport, che ha sottolineato come lo status del francese, al Chelsea, ora sia diametralmente cambiato: il centravanti è ovviamente ancora seguito dai bianconeri e non è in discussione. La cessione dipenderà da quanto arriverà a spingere la Juventus. Se la situazione dovesse rimanere nei contorni economici finora conosciuti, sarà impossibile convincere i Blues a cederlo. Se invece i bianconeri dovessero alzare la posta - magari con una cessione - a quel punto la situazione potrebbe cambiare.