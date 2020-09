Nel malaugurato caso in cui né Suarez né Dzeko arrivino alla Juventus, il club ha bloccato Olivier Giroud come piano d’emergenza. È l’alternativa low cost, come raccontano i costi dell’operazione. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, l’attaccante francese si libererebbe dal Chelsea per 4-5 milioni di euro, mentre bianconeri e giocatori avrebbero già trovato l’intesa sull’ingaggio, sui 4-4,5 milioni all’anno.