Dopo che ieri vi abbiamo riferito della posizione della Juventus nella classifica dell'anno solare 2021 in Serie A , oggi vi riferiamo di un'altra analisi di statistica riguardante la squadra bianconera:La scorsa stagione, la 19^ giornata del campionato di Serie A si è disputata tra il 22 e il 24 gennaio, visto che il torneo era iniziato il 20 settembre 2020 causa-covid. Prendendo però in esame le performance di quella Juve allenata danel girone di andata, e confrontandola con quella dinel campionato in corso, chi ha fatto meglio in termini di punti e gol? Ecco l'analisi.- L'anno scorso, al termine del girone di andata, la Juventus era terza con 39 punti (media punti di 2,05), 4 in meno del Milan capolista e 2 in meno dell'Inter, futura vincitrice. Per quel che riguarda i gol: 39 quelli fatti, come il Milan, ma meno di Inter (45), Atalanta (44), Napoli (42), Roma (41). Quelli subiti invece erano 19, solo il Verona (18) ne aveva subiti meno sino a quel momento.- La Juve attuale di Allegri di punti ne ha raccolti 34, 5 in meno rispetto a Pirlo. Ha subito 17 reti (solo Napoli e Inter, con 14 e 15, hanno incassato meno gol), ma ne ha segnate appena 27. Di fatto, solo Torino (23), Udinese (26), Venezia (18), Spezia, Genoa (entrambe 19), Cagliari (17) e Salernitana (11) hanno fatto peggio. Si tratta di 12 gol in meno rispetto alla Juventus di Pirlo, che ad oggi sono costati 5 punti facendo il confronto con la passata stagione.- Cosa manca alla Juve di Allegri? I gol. E lo evidenzia il fatto che nel girone di andata della stagione 2020-21 il capocannoniere dei bianconeri fosse Cristiano Ronaldo con 15 reti (4 rigori). A fine stagione il bottino reciterà 29 gol totali, sui 77 segnati dalla Juve: il 37,7%. Alla fine del girone di andata la percentuale di incisività era del 38,5% (15 gol su 39 totali).- Stando ai numeri della Serie A, la Juventus ha segnato 27 reti nel girone di andata 2021-22. I migliori marcatori sono, con 5 gol a testa: praticamente hanno inciso, individualmente, per il 18,5% sulle reti totali. Insieme, quindi, hanno inciso meno di Cristiano Ronaldo. Il terzo miglior marcatore ècon 4 reti. Sommando i tre top marcatori stagionali, comunque, non si arriva al bottino del portoghese a questo punto della stagione, ma un anno fa: 15 reti di CR7 contro le 14 dell'inedito trio. Insomma, ​ad Allegri manca questo: un centravanti.