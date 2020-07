Reduce da tre sconfitte consecutive (l’ultima contro la Fiorentina per (2-1), il Parma rischia di dover definitivamente salutare il sogno Europa League, a 39 punti in classifica e distante ben 9 punti. Il ds Faggiano sta pensando a come rinforzare la squadra per la prossima stagione. Come riporta Calciomercato.com, l’ultima idea di mercato corrisponde al profilo di Sebastian Giovinco, trequartista in forza all’Al Hilal, ex Juventus che ha già vestito la maglia ducali per due stagioni, dal 2010 al 2012. Il classe ’87 piace anche al Benevento, che ha da poco chiuso per l’attaccante Remy.