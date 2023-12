Sebastian, ex attaccante della Juventus, è intervenuto a Cusano Italia Tv parlando di lotta scudetto e non solo.“È vero che i due non stanno segnando tanto, però è da dire che il gioco cucito su questa squadra non sta aiutando. Fortunatamente stanno facendo tanti goal i difensori e i centrocampisti. È un momento no, ci può stare, ma sono certo che torneranno a segnare”.- "Il mister non è cambiato, è cambiata la squadra. Noi arrivavamo da due annate dove praticamente giocavamo a memoria con Conte e Allegri è stato intelligente a non cambiare, a non stravolgere il modo di giocare, quindi sono due Juventus completamente diverse, che non si possono mettere a confronto”.- “Vedo l’Inter favorita, è nettamente più forte delle altre. La Juve deve essere brava ad arrivare allo scontro diretto con i quattro punti per poi giocarsi il tutto per tutto il 4 febbraio”.“Non sono nelle condizioni di dare consigli al mister, secondo me è un ottimo allenatore e lo ha dimostrato in questi anni, al di là che poi la Juve possa giocare bene, male, piacere, non piacere però alla fine i dati parlano chiaro. Per quanto riguarda me non mi vedo come allenatore adesso come adesso, magari poi cambierò idea; adesso per un po’ mi godo la famiglia e basta. Per un dopo Allegri mi piace Thiago Motta, è un ottimo allenatore e sta facendo bene al Bologna".