Non ci sarà il Fideo, ma torna la Fiducia. Lariparte da sei giocatori: numeri alla mano, come racconta il Corriere dello Sport, può iniziare davvero un nuovo percorso per Massimiliano. Ovviamente, non ci saranno i grandi rientri di, per i quali ci vorrà almeno ancora un mese. Salvo imprevisti, con il Bologna sono attesi almeno in panchina i variQuesti sono i sei giocatori in più, considerando chiaramente i rientri didalla squalifica, più, già disponibile.In questi giorni Allegri ha lavorato a Vinovo con i 6 giocatori rimasti a disposizione: la squadra si è allenata con la Next Gen di Brambilla. Alla Continassa torneranno giovedì, quando saranno rientrati tutti i giocatori chiamati dalle rispettive nazionali, ben quattordici. Paredes e Cuadrado saranno gli ultimi a fare ritorno. Escludendo Milik (o Vlahovic) potrebbe esserci il via libera al ritorno al 4-3-3, soprattutto quando ci sarà Di Maria a disposizione.