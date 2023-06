Sarebbero potuti essere giorni molto intensi e delicati in casa Juve non solo sul fronte Allegri ma anche su quello extra campoCome sappiamo, il club ha trovato un accordo con la Procura Federale per una multa di 718mila euro e nessun ulteriore penalizzazione in classifica, né nella stagione appena conclusa né in quella del prossimo campionato.In attesa di capire quando la UEFA prenderà una decisione e se eventualmente squalificherà il club impedendole di partecipare alla Conference League, sul fronte giustizia sportiva italiana la Juve ha chiuso ogni discorso.. Il dibattimento per il suo processo presso il Tribunale federale nazionale è calendarizzato per il prossimo giovedì, salvo cambiamenti, come riferisce Tuttosport. Tutti gli altri dirigenti ed ex dirigenti juventini avevano patteggiato. Sulle plusvalenze, Agnelli è già stato inibito per 24 mesi.