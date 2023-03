. Difficile definire in altro modo l’esperienza di Leandroalla: mai veramente dentro al progetto, tanto da scivolare all’ultimo posto nelle gerarchie di Massimilianoche, in più di un’occasione, gli ha preferito il connazionale esordiente in Serie A, Enzo. Scontato, a questo punto, che il regista tanto richiesto in estate dal tecnico livornese, al termine della stagione, farà le valigie per tornare a Parigi.Lo slot attualmente occupato da Paredes, però, dovrà necessariamente essere occupato da un altro centrocampista. Qualcuno che corrisponda all’identikit tracciato ai piani alti, dove mercato fa rima con sostenibilità e gioventù., di proprietà bianconera e attualmente in prestito al Monza dove ha, ancora una volta, dimostrato di meritare la categoria.Tornerà in estate alla Continassa, al termine del prestito.. Ai microfoni di calciomercato.com, interrogato sulla questione, ha risposto: “”. E sul nuovo corso, fatto id tanti giovani agli ordini di mister Allegri: “Fa molto piacere, tanti ragazzi sono miei amici”. Amici ai quali, finalmente, potrà unirsi con la maglia bianconera indosso.