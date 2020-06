L'avventura di Kaly Sene alla Juventus potrebbe terminare a breve. L'attaccante esterno del 2001, prelevato dal Vanchiglia, dilettantistica piemontese, sarebbe vicino al Basilea, secondo quanto riporta Tuttosport. Si tratta di un'operazione tra i 4 e i 5 milioni di euro, cifre sempre utili da mettere a bilancio prima del 30 giungo. Sene non ha mai esordito in prima squadra e ha giocato nella stagione in corso agli ordini di Lamberto Zauli nella Primavera bianconera.