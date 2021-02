2









Giovane ed esuberante, con l’entusiasmo di chi vuole mangiarsi presente e futuro. Così viene definita da Tuttosport la ‘nuova’ Juventus tratteggiata da Andrea Agnelli, che dopo la sconfitta agli ottavi di Champions League contro il Lione optò per Andrea Pirlo, che prese il posto di Sarri. Da allora sono passati solo sei mesi e la rivoluzione messa in atto dal presidente è stata possibile grazie all'operato sul mercato, capace di ricostruire la Vecchia Signora nell’organico, decisamente ringiovanito nell’età e nello spirito.



MCKENNIE - A cessioni illustri di giocatori esperti come Pjanic, Matuidi e Higuain hanno fatto seguito intuizioni di mercato come Weston McKennie, l’uomo più esuberante della rosa bianconera. Stasera giocherà contro il Porto nonostante non sia al 100% della forma, perché l’americano si è reso imprescindibile agli occhi di Pirlo: sostanza, qualità, inserimenti da football americano e carattere da vendere, tutte peculiarità che hanno stregato tecnico e piazza.



CHIESA E KULUSEVSKI – Spazio alla gioventù grazie anche al colpo dell’estate Federico Chiesa, 60 milioni di euro nelle casse della Fiorentina che mese dopo mese hanno reclamato la loro bontà, mostrando un giocatore capace di evolversi all’ombra della Mole. 8 gol tra campionato e Champions League, ma per lui sarà un debutto assoluto nella fase ad eliminazione diretta. Come per Dejan Kulusevski, altro enfant prodige annunciato che deve ancora trovare la via del gol nella competizione europea. È in ballottaggio con Morata, ma si sa, a volte basta solo un minuto, un solo strappo…



DE LIGT, IL GIOVANE ESPERTO – Infine, il ‘giovane vecchio’. Perché da quando De Ligt ha ricevuto la palma di Golden Boy nel 2018 non ha fatto altro che guadagnare anni in esperienza al fianco di Chiellini e Ronaldo, diventando uno dei più forti e affidabili difensori centrali sul panorama europeo. Gioventù ed esuberanza, ma anche esperienza. L’alchimia che ha creato la ‘nuova’ Juve non vede l’ora di prendersi la rivincita sugli ottavi di Champions, contro il Porto.