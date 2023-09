"Equilibrio tra qualità della rosa e sostenibilità dei conti", ha detto Giuntoli, che ha spiegato il piano comune con Allegri, che avrà anche il compito di formare e lanciare questi giovani, dopo aver già lanciato Fagioli, Miretti, Iling e tanti altri. Il piano della Juve passa dai giovani, ormai non è più una novità, e anche il mercato è andato in quel verso. Dopo Weah Jr, la Juve ha investito su Facundo Gonzalez, difensore campione del mondo Under 20 con l’Uruguay, poi prestato alla Sampdoria, e ora ha nel mirino altri due talenti francesi.Il primo è Habib, 19enne centrocampista dello Strasburgo, già seguito e chiacchierato ad agosto. Il secondo, invece, è Emmanuel, 22enne centrocampista del Borussia Monchengladbach, alle prese al momento con qualche problema fisico. Entrambi sono destinati a lasciare le rispettive squadre entro la prossima estate e con la Juve che vuole rinfrescare il proprio centrocampo entrambi possono essere i profili giusti per la Continassa.