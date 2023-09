"Noi quest’anno abbiamo giocatori più giovani e meno navigati, dovremo supplire con la corsa", così Massimiliano Allegri ha spiegato la differenza con Napoli, Inter e Milan, che considera davanti alla Juve nella corsa scudetto. Ma cosa dicono i numeri a riguardo?Un "abbassamento" dovuto agli addii di Bonucci, Di Maria e Cuadrado, sostituiti con giocatori più giovani. Il Milan è quella che si avvicina di più ai bianconeri (media età di 26 anni e 262 giorni). Il Napoli invece registra una media superiore a 27 anni mentre l'Inter, come riporta Gazzetta.it, è per distacco la più "vecchia" (29 anni e 15 giorni).; soprattutto se la confrontiamo con la Juve che ha vinto i nove scudetti consecutivi, in cui ad esclusione del 2012/2013, l'età media era sempre superiore a 28 anni.Giovane si ma. Szczesny vanta 10 trofei in carriera e 83 presenze nelle coppe europee; Danilo ha giocato in Porto, Manchester City e Real Madrid, dove ha vinto anche due champions league. Adrien Rabiot è a quota 23 titoli mentre Chiesa e Locatelli sono campioni d'Europa con l'Italia. Kean ha disputato una semifinale di Champions League con il Psg e infine Kostic vanta la vittoria dell'Europa League con l'Eintracht Francoforte.