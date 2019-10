Les joueurs bénéficient d'une journée de repos pic.twitter.com/k1zcM8MZRn — JUVE FAN INFO FRANCE (@JuveFanInfoFR) October 2, 2019

Tutti si riposano.I calciatori della Juventus hanno postato alcune immagini nelle loro Instagram Stories dopo la vittoria sul Bayer Leverkusen. Oggi Maurizio Sarri ha concesso un giorno di riposo ai suoi ragazzi che si stanno riposando a casa ma anche in giro per Torino come ad esempio Aaron Ramsey che ha postato una foto dal Parco del Valentino, in centro a Torino. Cristiano Ronaldo, invece, posta sempre e solo dalla palestra. Anche dopo il gol al Bayer continua ad allenarsi, per cercare di essere sempre al top. Gli utenti sui social se ne sono accorti...